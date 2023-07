Douanier en haar zoon verdacht van cokehandel in Rotterdamse haven

MET VIDEO Acht appartemen­ten onbewoon­baar na uitslaande brand in flat Rotterdam-Feijenoord

Acht appartementen in een flat aan de Putselaan in Rotterdam-Feijenoord zijn zondagavond na een uitslaande brand onbewoonbaar verklaard. Het vuur ontstond rond 19.30 uur op het balkon van een van de appartementen en sloeg al snel over naar de andere woningen.