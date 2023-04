Douane in Rotterdam onderschept 78 kilo coke, die onderweg was naar Zeeland

De dag dat Daan Hoole plots tussen Van der Poel en Van Aert rijdt: ‘Hopelijk kan ik later ook zo presteren’

Hij ging als 61ste over de finish, op ruim tien minuten van de winnaar en toch kijkt Daan Hoole met een tevreden gevoel terug op zijn optreden in de Ronde van Vlaanderen. Terecht, want de Zuidlander mag trots zijn op zijn prestatie. ,,Zo dicht bij die klasbakken had ik nog nooit kunnen rijden.”