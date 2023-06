Dorp strikt wereldberoemde zangeres voor plaatselijk festival

Swim to Fight Cancer niet langer meer in Dordtse binnenstad, zwemmers verhuizen naar het Wantij

Deelnemers aan de zesde editie van de Swim To Fight Cancer in Dordrecht zwemmen niet meer in de binnenstad maar in het Wantij. Na een onderbreking van een paar jaar duiken de zwemmers zaterdag 26 augustus het Wantij in om kankeronderzoek te financieren.