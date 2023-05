Dorp hunkert naar weg om doorgaand verkeer te weren, maar provincie wil niet meebetalen

Entree van Dordrecht moet weer echte laan worden: ‘Maar overlast is bij zo’n groot project onvermijde­lijk’

Verkeersoverlast is onvermijdelijk, maar de bedoeling is dat de entree van Dordrecht vanaf de A16 er straks weer een is om trots op te zijn. Vanaf volgende week gaat namelijk de schop in een deel van de Laan der Verenigde Naties. Dordtse Mijl, zoals het laatste stukje van en naar de binnenstad heet, moet veel meer een visitekaartje van de stad worden.