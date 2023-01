Doorkomst Roparun Oud-Beijerland gaat definitief door: ‘We staan op de kaart als plek voor een feestje’

Dinnershow in Zuid-Beijerland blijkt schot in de roos: elke avond volle bak en volgend jaar wéér

Of ze ook kunnen dansen? De medewerkers van restaurant Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland keken aanvankelijk vreemd op toen ze deze vraag kregen van hun baas. Maar die aarzeling maakte al gauw plaats voor enthousiasme. Ze figureren inmiddels al een week in een dinnershow in het bekende etablissement.

20 december