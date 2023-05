Doorgedraaide automobilist A20 reed op nog maar twee velgen en verwondde zeker drie mensen

Hoe deze Nederland­se knuffel een wereldwijd succes werd: ‘Moet je die rij zien!’

Hij heeft een talent agent in Los Angeles, zijn boeken worden in meerdere talen uitgegeven en er zijn mensen die een tatoeage van hem hebben. Over welke wereldster dit gaat? Over Olli, de knuffelolifant die Rotterdam in 2013 veroverde. De bedenkers van de dikhuid blikken terug op tien jaar ‘Ollimania’. ,,Wij wisten wel dat dit een succes zou worden.”