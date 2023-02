Door trappenhuis Euromast te beklimmen, halen kinderen bijna 3000 euro op voor het goede doel

Lotte Berkhout van de Euromast zegt sporten belangrijk te vinden. Niet alle ouders hebben de financiële middelen om hun kinderen in te schrijven bij sportverenigingen en daarom is met Running Rebels en Goed in Crooswijk een sponsorloop georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel. ,,Zo komen de kinderen in beweging voor zichzelf en voor een ander door geld op te halen voor het Ronald McDonald huis.’’

Havenbedrijf Rotterdam heeft ook nog een euro voor elke trede gedoneerd. De uitkijktoren heeft er zelf ook nog een bedrag bovenop gedaan. In totaal is het uitgekomen op een bedrag van 2939 euro.

Het is bijzonder dat de kinderen door het hart van de Euromast mochten lopen, aangezien deze normaal gesproken gesloten is voor bezoekers.

Het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam is een kinderfonds dat ervoor zorgt dat ouders en kinderen bij elkaar kunnen zijn in moeilijke tijden. De kinderen die in het Sophia kinderziekenhuis verblijven, hebben specialistische zorg nodig en zijn vaak ernstig ziek. Als je dan aan de andere kant van de stad of het land woont, is het moeilijker voor gezinnen om er altijd bij te zijn. Het kinderfonds maakt dit mogelijk.