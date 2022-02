Dood van haar Leo beëindigde Zweeds avontuur, maar Janneke vindt ‘Zweden naast Zuid-Holland’

Ook thrillers van Stephen King maken omgebouwde winkelwa­gen als Boekenbus een hit

Het is niet dat de christelijke goegemeente in drommen langs de weg staat in Maasdam, wanneer De Boekenbus elke eerste zaterdag van de maand het dorp binnen tuft. De chauffeur zal ook niet het gevoel hebben dat hij kapitein op een schip van de zilvervloot is. Toch is de Hervormde Gemeente blij met de Boekenbus, want het levert al enkele jaren ‘een leuk centje’ op.

