Donna (24) is de derde generatie in dit staalbedrijf ( en gaf er haar wereldbaan voor op)

In de polder van Klaaswaal, op de grens met het dijkdorp Greup, ligt aan de Smidsweg Gohres Metaalconstructie bv. En zonder Gohres geen Ferro Duro. Want in de werkplaats van het familiebedrijf, dat in Nederland een grote speler is in metaalconstructies, worden de wijnmeubels, vuurkorven en ook BBQ-smokers met de hand gemaakt. Dochter Donna is het creatieve brein, opa Cees haar technische sparringpartner en vader Adrie levert de arbeidskracht. Zo is grofweg de taakverdeling.