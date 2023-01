Domper voor hardloopfans: halve marathon in Rotterdam gaat niet door

Veel hardlopers waren blij dat de halve marathon van Rotterdam afgelopen zomer na dertien jaar weer plaatsvond. Maar de terugkeer is van korte duur. De organisatie heeft voor dit jaar geen vergunning van de gemeente gekregen. ,,We mikken nu op 2024.”

Mario Kadiks, interim-directeur NN Marathon Rotterdam, noemt het ‘erg jammer’ dat de halve marathon niet op de Rotterdamse evenementenkalender is geplaatst. ,,Tijdens de editie van vorig jaar was er een fantastische sfeer”, zegt Kadiks. ,,Er waren circa 10.000 deelnemers en we hoopten komend najaar op een nog grotere opkomst. Helaas hebben we geen plekje op de evenementenkalender gekregen.”

Ondanks de tegenvaller blijft Kadiks geloven in de halve marathon van Rotterdam. ,,Het is voor dit jaar niet gelukt, maar we hebben de ambitie om het in 2024 wel weer op de kalender te krijgen. Daarvoor willen we graag met de gemeente rond de tafel. Zodat we weten aan welke voorwaarden we moeten voldoen en om te kijken of we daar dan ook aan kunnen voldoen.”

Duizenden hardlopers

Tijdens de vorige editie van de halve marathon legden duizenden hardlopers de tocht van 21,2 kilometer af. De 42-jarige Katharina uit het Duitse Halle kwam als allerlaatste over de finish. ,,Je hebt alleen spijt van wat je niet hebt gedaan in het leven”, zei ze na haar prestatie. De Duitse was in Rotterdam voor de World Police and Fire Games, het grote sportevenement voor politie, brandweer, douane en gevangeniswezen dat in dezelfde week plaatsvond.

De gemeente Rotterdam was woensdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

