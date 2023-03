Dominique (42) doodgeslagen in bijzijn van zijn zoon: ‘Er zat geen kwaad in die jongen’

Anne Sophie schildert grote tekst op gevangenis­muur, gevangenen diep geraakt: ‘Dit geeft kracht en hoop’

Ze zullen wel cynisch doen, of lacherig , dacht Anne Sophie toen ze een joekel van een gedicht op de muur van een mannengevangenis in Dordrecht kalkte. Niets was minder waar: ,,Het waren stoere mensen, daarom vond ik het extra bijzonder om te zien dat het hen raakte.” Daarmee is haar missie − mensen blij maken − weer geslaagd. ,,‘Dit helpt me door de laatste vier jaar heen’, zei hij.”