Dominee is steun en toeverlaat van Henk, die zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleindochter verloor

truckdrama In Zuidzijde kennen meeste mensen elkaar: ‘Sterke onderlinge verbonden­heid als zoiets gebeurt’

De tijd dat de oudjes van Zuidzijde met pruimtabak in hun mond de wereld beschouwden vanaf een bankje langs de dijk is niet meer. Tijden zijn veranderd, ook in de Nieuw-Beijerlandse buurtschap die in diepe rouw is na het dodelijke truckdrama.

30 augustus