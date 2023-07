Doelpuntendroogte Mike van Duinen voorbij: ‘Voor mij persoonlijk was vorig seizoen slecht’

Inzameling voor strafzaak tegen chemiebe­drijf Chemours: al meer dan 30.000 euro opgehaald

Een inzamelingsactie van inwoners van de Drechtsteden om de strafzaken tegen Chemours in Dordrecht te financieren, heeft inmiddels meer dan 30.000 euro opgeleverd. Daarmee is het doel gehaald. Een anonieme weldoener maakte een derde deel van dat bedrag over.