Dochters schrikken van het lichaam van hun vader, die stierf na caféruzie: 'Dat beeld vergeten we nooit meer’

Kyck over den Dyck is te bezoeken tijdens Open Monumenten­da­gen, ondanks kapotte konings­spil

Het weekend van 9 en 10 september staat het land en Dordrecht weer in het teken van Open Monumentendagen. Als drie eeuwen oud rijksmonument is molen Kyck over den Dyck vanzelfsprekend van de partij. ,,Het feit dat de molen gehavend is weerhoudt ons er niet van om de grote deuren open te zetten.”