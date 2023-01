Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Pasta met rode saus en nooit Madonna op de radio: zo móet Feyenoord wel gaan winnen van Ajax

Truckster Esmeralda (25) heeft een nieuwe liefde en ze heet De Directrice

Zingende dochter Aboutaleb debuteert met haar eerste single

Het ruikt en proeft als vlees, maar dit patatje zuurvlees van Vera komt uit de 3D-printer

Hoe de politie doordrong in de harde kern van Feyenoord: ‘Hebben alles uit de kast gehaald’

Zangeres Berget Lewis werkte bij bank om huur te kunnen betalen: ‘Daar werd ik zo ongelukkig van’

Voordat soulzangeres Berget Lewis (51) doorbreekt via het kerkkoor van de Pinkstergemeente, ligt ze talloze keren op de operatietafel. In kritieke toestand. ‘Het is je tijd nog niet, hoorde ik iemand zeggen.’

IJs maakte Angelo Betti groot, pizza’s maakten een begrip van hem: ‘Hier ligt mijn leven’

Hij is de derde generatie Angelo Betti, godfather van het Italiaanse ijs in Rotterdam. Maar kleinzoon Angelo Betti is dan wel de aardigste ‘peetvader’ die er rondloopt. Na een eeuw ligt er een boek over het markante familiebedrijfje, waar het Italiaanse dolce far niente en Rotterdamse opgestroopte mouwen hand in hand gaan. IJs maakte de Betti’s groot, pizza hielp ze op de been.