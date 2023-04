Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

‘Verborgen’ buurthuis staat sinds nieuws over sluiting en sloop volop in aandacht: ‘Wensen worden serieus genomen’

Sinds het plotselinge nieuws over de op handen zijnde sloop en sluiting van het Korstanjehuis, nu een maandje geleden, is het Klaaswaalse buurthuis het gesprek van de dag. Zowel in het dorp als in de gemeenteraad.