Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

De Sax wordt de op een na hoogste woontoren van het land

Met een hoogte van 182 meter wordt De Sax - na de Rotterdamse Zalmhaventoren - de tweede hoogste woontoren van Rotterdam én van het land. Het ontwerp is behoorlijk aangepast, maar volgens de architect is ‘het grote gebaar’ op de Wilhelminapier nog steeds hetzelfde.

Volledig scherm Het laatste ontwerp van De Sax, de gevel is minder speels maar de 'gouden balk' is behouden. Het zicht is vanuit het toekomstige park in de Rijnhaven. © MVRDV

Hoe een uil met verdraaide nek tóch opknapte: met acupunctuur, fysio- en lasertherapie

Wie herinnert zich nog de kerkuil met de verdraaide nek? Eind november werd hij binnengebracht bij de Rotterdamse vogelopvang en ze hadden geen idee wat ze ermee aan moesten. Ze overwogen zelfs om het dier af te maken. Na maanden van fysiotherapie, lasertherapie en acupunctuur kan de uil weer vliegen, landen en zijn kop naar links en rechts draaien.

Volledig scherm De kerkuil wordt behandeld © Vogelklas Karel Schot

Dana heeft een knus appartement in het Kabouterdorp

Deze week kijken we binnen bij Dana Yifrah. Ze woont in een klein appartement in een bijzondere jaren 80-wijk in hartje Rotterdam op het oude Heliportterrein. ,,Het is mijn paleisje: knus, warm en gezellig door de kaarsjes, plantjes, dekentjes en kussentjes.’

Volledig scherm Dana Yifrah. © Jan de Groen

Twintig jaar na de moord op Sedar Soares doet de man die werd vrijgesproken zijn verhaal

Nooit sprak Gerald Henriquez met de media over de ‘sneeuwbalmoord’ op de 13-jarige Sedar Soares, waar hij van werd verdacht, maar waar het gerechtshof hem van vrijsprak. Nu, exact twintig jaar nadat de Rotterdamse jongen om het leven kwam en hernieuwd onderzoek naar zijn dood in volle gang is, spreekt hij ineens wel. Omdat hij het zat is dat de politie toch weer in zijn omgeving zit te wroeten. ‘Ik wil dat het stopt.’ Lees hier zijn verhaal.

Volledig scherm Gerald Henriquez © Privéfoto

Vier dagen konden John en zijn zieke vrouw hun huis niet uit: ‘We hebben uit diepvries gegeten’

Het zal je maar gebeuren. In een flat aan de Oldegaarde in Zuidwijk in Rotterdam zaten de bewoners vier dagen lang zonder lift. De ouderen die slecht ter been zijn, bleven noodgedwongen in hun appartement omdat ze de trap niet opkomen. ‘We hebben uit de diepvries gegeten. Toen het brood op was, zijn we overgegaan op crackers en beschuiten.’

Volledig scherm John Vink moet noodgedwongen de trap nemen. © Arie Kievit

Zo snel als zangeres Naaz (24) kwam, zo rap verdween ze weer: ‘Ben financieel, geestelijk en fysiek misbruikt’

Bijna drie jaar was Naaz Mohammad (24) van het muziektoneel verdwenen. Maar ze is terug met een nieuw album en een show vrijdag in Koninklijk Theater Carré. Waar was de talentvolle zangeres, die gold als ‘s lands grootste poptalent? ‘Ik ben financieel, geestelijk en fysiek misbruikt.’

Volledig scherm Zangeres Naaz Mohammad, kortweg Naaz. Foto Marco De Swart © Marco De Swart

In dit ziekenhuis zijn dertien collega’s tegelijk zwanger: ‘Altijd wat te vieren’

De beschuiten met muisjes zijn niet aan te slepen in de koffiekamer van de afdeling Verloskunde van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Maar liefst dertien collega’s zijn in verwachting: twaalf verpleegkundigen en één dokter. Sommigen bevallen zelfs met hulp van hun collega’s. ‘Ongelofelijk bijzonder om dit met elkaar te delen.’

Volledig scherm In het Maasstad Ziekenhuis zijn dertien collega’s in verwachting. Op de foto staan elf collega’s op volgorde van zwangerschap. Verpleegkundige Soraya (links) is een maand geleden bevallen van haar dochter. © Jennifer Kooijman

Radeloze Queena sjouwt gehandicapte zoon elke dag vier verdiepingen omhoog

De 24-jarige Queena Nicholson sjouwt dagelijks haar gehandicapte zoon vier verdiepingen op en neer, omdat haar appartement geen lift heeft. Een rolstoelgeschikte woning krijgt ze niet. ‘Ik bid iedere dag voor meer kracht, maar soms trek ik het niet.’

Volledig scherm Queena Nicholson sjouwt haar zoon vier verdiepingen omhoog. © Frank de Roo

