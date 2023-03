Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Heerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Dit vinden Rotterdammers van het nieuwe standbeeld

Een metershoog beeld van een jonge, zwarte vrouw op Nikes komt pal voor Rotterdam Centraal te staan. Bekende en minder bekende Rotterdammers over het nieuwe beeld in het hart van de stad. ‘Als je hier langs loopt, ga je er toch over nadenken.’

Achterstand minder met gratis kinderopvang: ‘Waarom met mijn kind praten? Zegt niks terug’

Rotterdam zet vol in op gratis kinderopvang voor alle kinderen op Zuid. Betrokkenen denken dat dit al op korte termijn gaat lukken, als eerste in Nederland. Zo moeten de achterstanden bij kinderen in dit stadsdeel eerder worden weggenomen voordat ze aan de basisschool beginnen.

Hier lijkt de zon nooit te schijnen: reportage vanuit de Rotterdamse winteropvang

Er is één plek in Rotterdam waar de zon nooit lijkt te schijnen: de nachtopvang voor daklozen, die alleen open is als het vriest. Het is er afgelegen, rumoerig en onveilig. Een reportage vanaf de plek waar je alleen heen gaat als het écht niet anders kan. ‘Ik slaap nog liever op straat dan hier’.

Aboutaleb ziet dat jonge kinderen zich laten verblinden door het snelle geld

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ziet de jonge kinderen die zich laten verblinden door het snelle geld van de criminaliteit als slachtoffer en niet als criminelen. Blij is hij met 10 miljoen euro om onder meer deze Rotterdammers te helpen de juiste keuzes te maken.

Advocaat van Willem Holleeder wil Eerste Kamer in: ‘Verbijsterd over gebrek aan fatsoen’

Sander Janssen, de advocaat van Willem Holleeder, wil de Eerste Kamer in. Juist nu, omdat na de komende Provinciale Statenverkiezingen het Nederlandse strafprocesrecht op de schop gaat en er nieuwe wetgeving komt. Hij ziet voor zichzelf een rol weggelegd om als een waakhond het proces in de gaten houden. De Rotterdammer heeft nog een doel: de onbeschoftheid uit het politieke debat halen.

Koi karpers sleepten Frans door zijn depressie

Een ‘instapmodelletje’ doet zo’n 200 euro. Maar voor een beetje koi karper betaal je al gauw het tienvoudige daarvan. Kortom, geen vissen die je zomaar even in de vijver kiepert. Eén hongerige reiger en je bent zo duizenden euro’s lichter, weten ze bij de importeur uit de regio, Koi Care Hoeksche Waard.

Eveliene en haar man verbouwden ruim drie jaar hun huis: ‘Soms moeten we sparen’

Deze week kijken we binnen in het huis van Eveliene van den Berg en haar gezin. Ze wonen in een groot wit huis. Vroeger was het een buurthuis. Ze waren drie jaar lang bezig met de verbouwing.

