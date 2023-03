Dit zijn onze bijzonderste verhalen van de afgelopen week

Heerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Deelkastje van Eveline wordt telkens geplunderd: ‘Bakjes zure room op straat leeggeknepen’

Eveline Kleijn is er helemaal klaar mee. Het deelkastje met levensmiddelen voor haar deur valt met enige regelmaat ten prooi aan vandalen. Of het wordt in één keer leeggehaald. ,,Ik denk er serieus over naom ermee te stoppen.”

Volledig scherm Eveline bij haar Levensmiddelenkastje, wat telkens wordt geplunderd of artikelen door de straat gesmeten, © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Ons-kent-onsdorpje in shock na vondst dode baby: ‘Het komt ineens erg dichtbij’

Het ons-kent-onsdorpje Lekkerkerk in de Krimpenerwaard is in shock na de vondst van een dood baby’tje. Het levenloze kindje werd vrijdag even na het middaguur gevonden in het water bij de Schuwacht, een kilometerslange dijk die slingert langs de Lek. Omwonenden kunnen er met hun hoofd niet bij: ,,Zou het een moeder in nood zijn geweest?’’

Volledig scherm Onderzoek na de vondst van de dode baby in Lekkerkerk. © MediaTV

Vrouw wil aannemer met baksteen te lijf gaan, stratenmakers komen ertussen en worden beschoten

Geruzie over een rekening leidde eind vorig jaar tot absurde taferelen in Rotterdam. Een vrouw sloeg een aannemer met een steen, waarna die zijn luchtbuks pakte en op klaarlichte dag twee onschuldige stratenmakers neerschoot. ,,Hij zat niet zo lekker in zijn vel, denk ik.”

Volledig scherm Het slachtoffer is niet boos op de verdachte: ,,Ik heb helemaal geen zín om boos te zijn. Daar is mijn leven te leuk voor.’’ © MediaTV

Ouders met geldproblemen krijgen in deze stad babypakket van 1250 euro: ‘Moet stress wegnemen’

Een baby krijgen is zó duur, dat ouders ervan in de stress kunnen schieten als ze krap zitten. En langdurige stress is ongezond voor het ongeboren kind. In Rotterdam, waar jaarlijks 1650 baby’s worden geboren in armoede, krijgen ouders daarom een heus startpakket ter waarde van 1250 euro.

Volledig scherm Stichting Babyspullen gaat samen met gemeente Rotterdam babystartpakketten uitdelen aan arme gezinnen die een baby verwachten. © AD

Elize wilde méér doen dan alleen koeien melken, dus begon ze een kinderopvang op de boerderij

Schapen aaien, koeien voeren of stampen in de plassen op het erf. Voor peuters is de boerderij een groot avontuur. Maar dat geldt ook voor boeren, die steeds vaker met een agrarische kinderopvang als nevenactiviteit beginnen.

Volledig scherm Agrarische kinderopvang in Lekkerkerk. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Bemanning al maanden vast op stokoude ijsbreker: ‘Aan boord is het soms maar 5 graden’

Geen salaris, geen verwarming en amper eten. Er bestaan grote zorgen over de bemanning van de Blue Sky III. De ijsbreker ligt al maanden in de Rotterdamse haven vanwege een financieel conflict. ,,Die mannen krijgen alleen een beetje rijst voor ontbijt.”

Volledig scherm Bemanningsleden van de Blue Sky III leven al maanden onder zware omstandigheden. © FNV Havens

Jaco omzeilt de files straks op een bijzondere manier: ‘Het heeft voor mij alleen maar voordelen’

Met de Haringvlietbrug in juni en juli dicht voor onderhoud heeft hij een probleem. Zoals zoveel forenzen maakt Jaco Wolfert dagelijks gebruik van de A29 en het Hellegatsplein om bij zijn bakkerij in Den Bommel te komen. In een ‘takkenend omrijden’ heeft hij geen zin, dus pakt hij straks twee maanden zijn eigen bootje om vanaf Nieuw-Beijerland naar zijn werk ‘op Flakkee’ te varen.

Volledig scherm Jaco Wolfert in de haven van Den Bommel © Arie Kievit

Rotterdam weer in trek, bijna net zo veel toeristen als voor corona: ‘Goed nieuws voor al die ondernemers’

Ruim een miljoen gasten uit binnen én buitenland brachten vorig jaar een bezoek aan Rotterdam. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2019, voor corona. ‘Goed voor de werkgelegenheid en de kassa van al die hardwerkende ondernemers.’

Volledig scherm Roel Dusseldorp van Hotel New York. © Jan de Groen

Drama én geluk voor Idris (34) in Turks rampgebied

Hij verloor tijdens de aardbeving in Turkije vijf familieleden en zijn geboortehuis moet gesloopt worden. Toch kende Capellenaar Idris Genç (34), die na de ramp meteen naar zijn vaderland afreisde, ook een groot geluksmoment: zijn zoontje werd geboren.

Volledig scherm Idris met zijn zoontje Servet Velat. Rechts: Een ingestort gebouw in Islahiye, de zwaar getroffen stad waar ook het geboortehuis van Capellenaar Idris Genç staat. © Privéfoto/AFP

Van oplichting verdachte Jay Jay wil geld verdienen als acteur in sexfilms: ‘Vriendin zat al in die business’

Je kan veel over rapper Jay Jay zeggen, maar niet dat het saai is rond hem. Niet zijn liedjes, maar zijn spraakmakende arrestatie om grootschalige oplichting maakte de Rotterdammer bekend. Nu kondigt hij een nieuwe bron van inkomsten aan: porno. Justitie, die ruim een ton van hem wil plukken, volgt de ontwikkelingen met belangstelling.

Volledig scherm Rapper Jay Jay in een van zijn videoclips. © Still uit videoclip YouTube.

