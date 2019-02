Dit zijn de laatste bewoners van natuureiland Tiengemeten: ‘Ik had daar nog jaren willen blijven’

Naast de folders over gehoorapparaten, steunzolen en de toeristische attractie Fort Buitensluis in Numansdorp staat een folder over natuureiland Tiengemeten. Hij is omgevallen. In het voorbijgaan zet Hugo Schortinghuis vanuit zijn scootmobiel het stuk karton recht. Hij is dan wel definitief van het eiland af, maar een kans onbenut laten om het te promoten... ho maar!



,,Ik mis dat eiland verschrikkelijk. Echt waar'', zegt hij in de warme ontmoetingszaal van bejaardentehuis De Buitensluis in Numansdorp, zijn nieuwe huiskamer. In 1973 kwam hij voor het eerst op Tiengemeten. Vooral om de gekte van zijn geboorteplaats Den Haag te ontlopen. Zeventien jaar later schreef hij zich er in. Als Tiengemetenaar. ,,Ik ben dan wel in Den Haag geboren, heb er gewoond en cafés gehad. Maar inmiddels ben ik echt een Hoeksche Waarder geworden.‘’



Hoewel hij nog altijd in zijn geliefde Hoeksche Waard woont, zal hij nooit meer kunnen wonen op het eiland dat hij kent als zijn broekzak. Begin augustus stopten zijn benen er mee. Ineens. Zijn kleine benen, het gevolg van een groeistoornis, raakten vanuit het niets verlamd. Een operatie volgde. De zoveelste al, aan zijn lijf dat nooit langer is geworden dan 1 meter 28. ,,Maar ik doe mijn best om te revalideren. Dan kan ik soms nog terug naar Tiengemeten. Dat moet ook wel, want de spullen staan nog in mijn huis.''