Dit vrouwenpeloton wordt steeds populairder (maar mannen mogen ook meerijden)

Eerste Zwanger­schaps­beurs trekt veel aanstaande moeders en oma’s: ‘We gaan zeker naar de babyspa’

De eerste Zwangerschapsbeurs in de Hoeksche Waard bleek een schot in de roos: (aanstaande) moeders en oma’s deden volop ideeën op in Mijnsheerenland. ,,Ik wist niet dat er in de Hoeksche Waard zoveel aanbod was.’’

25 april