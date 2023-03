Dit is waarom we 'het ss Rotterdam' zeggen en niet 'de ss Rotterdam'

indebuurt.nlIn Rotterdam hebben we onze eigen regels en gewoontes. Zo zeggen we niet ‘in Zuid’, maar ‘op Zuid‘. Ook hebben we het over ‘het Weena’ in plaats van ‘de Weena’. In dit artikel ontrafelen we een nieuw mysterie, want hoe zit het eigenlijk met ons bekende stoomschip? Is het nou ‘de ss Rotterdam’ of ‘het ss Rotterdam’?

Het prachtige stoomschip ligt aan het Katendrechtse Hoofd en draagt officieel de naam ‘Rotterdam’. Maar waarom gebruikt iedereen dan het lidwoord ‘het’? Tijd om ‘La Grande Dame’ (haar coole bijnaam) eens goed te onderzoeken.

Stukje geschiedenis

‘Rotterdam’ is geboren en getogen in onze stad, oftewel: de bouw van het schip startte in 1956 en op 13 september 1958 werd ze in de Rotterdamse haven gedoopt, door Koningin Juliana. Als voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn bevoer ‘Rotterdam’ de wereldzeeën. Als passagiersvaart tussen Rotterdam en New York en ook als cruiseschip naar het Caribisch gebied. De dame voer uiteindelijk zo ver van huis dat ze in 1997 werd overgenomen door een Amerikaanse cruisemaatschappij. Als klap op de vuurpijl veranderen zij zelfs de naam naar… Rembrandt. Pardon?!

Goed nieuws, want in 2008 kwam het schip definitief terug naar haar thuishaven. Nu ligt ze aangemeerd aan het 3e Katendrechtse Hoofd in de Maashaven. Haar rijke geschiedenis is niet verloren gegaan en voel je zodra je aan boord stapt. Zo is er nog altijd een heerlijke jaren ’50 interieur met leren fauteuils en een rood tapijt. Varen doet ze misschien niet meer, maar genieten doe je er volop. Aan boord vind je namelijk een hotel, restaurant, escape room en een zwembad!

Volledig scherm Zwaaiende mensen op de Wilhelminakade bij de Holland-Amerika Lijn-vertrekhallen. © Stadsarchief Rotterdam

De of Het?

Genoeg geschiedenis, want we moeten antwoord geven op onze vraag. Is het ‘de’ of ‘het’ ss Rotterdam? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. De afkorting ‘ss’ staat voor stoomschip, en dat is een het-woord. Tot midden jaren tachtig werd er altijd geschreven over ‘het ss Rotterdam’. Naarmate het schip vaker in het nieuws kwam (vanwege de overname en restauratie) werd ook het lidwoord ‘de’ meer gebruikt.

Tegenwoordig gebruiken mensen dus eigenlijk beide lidwoorden, maar officieel is het ‘het’. Kun je dit echt niet onthouden, gebruik dan gewoon haar bijnaam! ‘La Grande Dame’ klinkt lekker toch ook heerlijk?

Bron: ss Rotterdam

