Dit is waarom steeds meer Hoeksche Waarders aankloppen bij de Voedselbank

In 2013 leefden ruim 1,2 miljoen mensen in armoede (7,6 procent), in 2017 waren dat er bijna 939.000, wat neerkomt op 5,7 procent van de bevolking. Ondanks de afname van armoede in Nederland kloppen steeds meer mensen bij de voedselbank in de Hoeksche Waard aan. ,,Begin dit jaar hadden we 130 gezinnen, dat zijn er nu al 160’’, legt Henk Stehouwer (79) van de Voedselbank uit.