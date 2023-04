Dit is het programma van het amateurvoetbal in Rotterdam en omstreken

Zij gaven een prima baan op om verpleeg­kun­di­ge te worden: ‘Financieel was het slikken’

Naomi was fysiotherapeut, Japke had kunstgeschiedenis gestudeerd. Hun nieuwe collega's werkten bij een bank, als biologieleraar of als HR-manager. Ze hebben één ding gemeen: ze gaven allemaal hun baan op om nu in de zorg te gaan werken. ,,En het bevalt nog beter dan ik had gedacht.”