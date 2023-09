Dit is al het slechtste NS-station van Nederland, en nu is het nog erger: 34 steile traptreden op en af

Twaalf jaar geleden kreeg Danny slecht nieuws, nu het beter gaat wil hij iets terugdoen

Net 35 jaar was de ‘s-Gravendeelse stratenmaker Danny toen hij ineens moeite kreeg met poepen. Een bezoekje aan de huisarts, gevolgd door een onderzoek in het ziekenhuis, bracht aan het licht waarom: hij had een tumor in zijn endeldarm ter grootte van een kleine golfbal. Inmiddels 47 en genezen verklaard, komt hij met een bijzondere actie voor het goede doel.