Dit gebeurt als stemmen trekken belangrijker is dan het afleveren van goede volksvertegenwoordigers

COMMENTAARIn de zaak-Balwantsingh is de rol van de partij die hem naar voren schoof minstens zo opmerkelijk, schrijft Leon van Heel in het commentaar.

Of hij nog iets moest vertellen? Over zijn werk? Waar hij z’n geld zoal mee verdient? Het stellen van zulke vragen is handig bij kandidaat-gemeenteraadsleden. Alleen al zodat een partij weet wie zij op de kieslijst zet.

Zo voorkom je dat mensen op posten komen waar zij niet thuishoren. Stel je voor dat iemand die een hele trits huizen verhuurt zonder dat iemand dit weet, wel meebeslist over het woningbeleid van de gemeente. Onbestaanbaar, maar in Rotterdam is dat dus gewoon gebeurd.

De PvdA, onwetend van zijn groeiende vastgoedportefeuille met klagende huurders, gaf Narsingh Balwantsingh een plekje in de gemeenteraadscommissie bouwen en wonen. Het had voor hem een moment kunnen zijn om toch nog te vertellen dat hij misschien niet in het algemeen belang over huisjesmelkers zat te praten. Hij deed het niet (‘Wij hebben de afspraak dat we in zulke kwesties elkaar niet in detail op de hoogte hoeven te brengen’). Wat Balwantsingh wel deed, was misschien nog verrassender: hij functioneerde niet. In debatten kwam hij niet uit de verf en hij wekte niet de indruk veel verstand te hebben van het onderwerp waarover hij sprak.

Hoe is het mogelijk?

Wonderlijk voor iemand die in het vastgoed zit. Hij kreeg van de partij een andere portefeuille, eentje waar hij minder kwaad kon. Nu kunnen we het over de persoon hebben, maar de rol van de partij is minstens zo opmerkelijk. Hoe is het mogelijk dat de PvdA zo iemand naar voren heeft geschoven?

Quote De politiek is hard werken en kost veel tijd in ruil voor een beetje invloed op het wel en wee in de stad

Het vinden van geschikte kandidaat-raadsleden is geen sinecure. De politiek is hard werken en kost veel tijd in ruil voor een beetje invloed op het wel en wee in de stad. Er staat een vergoeding tegenover, maar ook veel hoon van betweters aan de zijlijn. En soms een bedreiging. Dat mag alleen geen excuus zijn om iedereen die zijn vinger opsteekt voor het raadswerk meteen zonder veel vragen, laat staan een achtergrondcheck, dit podium te geven.

Partijprominent

Uitgerekend de PvdA had met partijprominent Mariëtte Hamer een zwaargewicht ingeschakeld voor het samenstellen van de kieslijst. Bij de presentatie ging het over de ‘diverse geledingen en gebieden van Rotterdam’ waar de kandidaten vandaan komen, een lijst ‘die rijk aan diversiteit’ is en ‘met recht een afspiegeling genoemd mag worden van Rotterdam’.

Hamers opdracht was duidelijk: de lijst moest vooral stemmen uit heel Rotterdam trekken. Balwantsingh was, mede dankzij zijn tv-werk, een stemmenmagneet in de hindoestaanse gemeenschap. Hij werd met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Missie geslaagd. De rest, zoals goede volksvertegenwoordigers afleveren die stad vooruit helpen, was voor de PvdA blijkbaar een stuk minder belangrijk.

