Dit gaat mis bij dreigende stalkers: het slachtoffer zit opgesloten, terwijl de dader vrij rondloopt

CommentaarVrouwen die last hebben van een dreigende ex moeten actie ondernemen en soms zelfs onderduiken, terwijl de dreiger ongemoeid blijft. Onverteerbaar, schrijft Leon van Heel in het commentaar.

De advocaat van de nabestaanden van Maria heeft de indruk dat de hulpverlening rond de Rotterdamse vrouw op orde was. Deze zin uit de berichtgeving over de dood van de 43-jarige moeder van vijf kinderen blijft hangen, omdat het toch misging. Maria werd op tweede kerstdag in haar huis in Vreewijk doodgeschoten. Haar vriend zit vast.

Een maand eerder klopte Maria aan bij een hulporganisatie voor vrouwen met vuurwapengevaarlijke exen. Die hielp haar aan een schuiladres, maar met kerst was ze weer thuis. Wat er in de tussentijd is gebeurd en waarom zij het beter vond de feestdagen in de vertrouwde omgeving door te brengen, is nog onduidelijk. Feit blijft dat ze moest vluchten, zij hulp moest zoeken en de opname in het blijf-van-mijn-lijfhuis altijd vrijwillig is. De dader liep al die tijd vrij rond, omdat preventief vastzetten niet mag. Zelfs niet als de man gevaarlijk is.

Totaal anders

Bijna elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw om het leven gebracht en bij meer dan de helft is de dader een ex of de partner. Bij gedode mannen is die statistiek totaal anders: bij hen is 4 procent van de daders een voormalige geliefde.

Quote In Rotterdam moesten lessen worden getrokken uit diep-dramati­sche zaken als de 16-jarige Hümeyra

In de Rotterdamse regio zijn in een jaar tijd vijf vrouwen gedood door hun (ex-)partner. Nergens zijn hulporganisaties op zo’n hoog niveau georganiseerd als hier. Daar is een trieste reden voor, want hier gaat het vaak mis en moesten lessen worden getrokken uit diep-dramatische zaken als die van de 16-jarige Hümeyra, die tevergeefs hulp zocht omdat een stalkende ex haar bedreigde en haar bij school vermoordde.

Hulp moet zoeken

Dat vangnet van hulporganisaties is er nu, zodat de vrouwen de steun en bescherming krijgen waarom ze vragen. Maar het is telkens het slachtoffer dat actie moet ondernemen, hulp moet zoeken en zelfs moet onderduiken, terwijl de dreiger ongemoeid blijft. Het slachtoffer zit opgesloten, de dader vrij is om te doen wat hij wil.

Dat is niet goed voor het slachtoffer en de dader, die bovendien − al dan niet onbewust − de verkeerde boodschap krijgen. En het is onverteerbaar dat we voetbalhooligans kunnen verplichten zich tijdens wedstrijden van hun club te melden bij het politiebureau, maar een dreiger van partnergeweld vrij is om te gaan en staan waar hij wil.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl en kijk voor het inloopspreekuur op filomena.nl

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.