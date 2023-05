Directeur schrikt van schade aan De Kuip na bekerfinale: ‘Er is flink huisgehouden’

rotterdam van toen Tijdens het juichen na een wereldgoal verzwikte Bert zijn enkel, en moest duel tegen Feyenoord missen

Het is een tijd waarin we hoogtijdagen vieren in voetbalstad Rotterdam. Feyenoord stoomt na een puik seizoen op naar de landstitel en het is niet meer de vraag óf De Schaal naar de Kuip komt, maar wannéér. Sparta doet nauwelijks onder voor dit succes op Zuid en verbaast vriend en vijand met een schitterende vijfde plek. Als Excelsior zich nog handhaaft, dan steekt de Maasstad iedereen naar de kroon. Roffa boven!