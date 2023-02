Dierenambulance voor zwanen krijgt oorkonde: ‘Heel speciaal dat ons werk zo gewaardeerd wordt’

Zwanenkop­pel Beijerland­sel­aan tijdelijk van elkaar gescheiden

De politie keek gisterochtend raar op toen het opeens een zwanenkoppel aantrof aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Even later bleek dat een van de twee zwanen gewond was, en het koppel dus van elkaar moest worden gescheiden. De gewonde zwaan is naar een vogelopvang gebracht.