Dick krijgt twee appartementencomplexen ‘voor zijn snufferd’: ‘Onze privacy wordt aangetast’

De verwachtingsvolle nieuwsgierigheid wie zijn nieuwe overburen worden, heeft hij niet. Dick Ottervanger krijgt er in de Burgemeester de Vries Broekmanlaan in Oud-Beijerland namelijk flink wat, nu er twee appartementencomplexen ‘voor zijn snufferd’ verrijzen. Samen met andere omwonenden verzet hij zich tegen de bouwplannen.

In zijn huiskamer vrolijkt een kleurrijk schilderij van de Tasmanbaai een wand op. Dick Ottervanger woonde en werkte er 22 jaar ‘vlakbij’ in Wellington in Nieuw-Zeeland en dat is soms nog aan zijn tongval te horen. Als hij zijn hoofd een kwartslag van het canvas draait, ontwaakt de 67-jarige logistiek medewerker van het Erasmus MC abrupt uit het zoete wegdromen.

Dáár, aan de overkant van de straat, staat het ‘gedateerde’ Lidl-gebouw, waar BOwonen, vastgoed & ontwikkeling, Eentien Architecten en de gemeente Hoeksche Waard graag appartementencomplexen zien: het Gorzenpark. Bij de entree van de wijk Oosterse Gorzen, waar ook precies ‘de groene long’ van het ‘volkswijkje’ begint en naar het Spui slingert, staan tien studio’s, twintig appartementen en zes penthouses gepland.

Kleine woningen

,,Niemand hier in de wijk had verwacht dat er op zo’n klein perceel twee appartementencomplexen zouden komen’’, vertelt Ottervanger. ,,Huizen misschien wel, maar dan kleine woningen die niet zo uit de toon vallen zoals deze appartementencomplexen bij de rest van de wijk. Het is te massaal, te overweldigend en niet passend in de omgeving.’’

Quote We krijgen twee hoge gebouwen van 12,80 meter vlak tegenover ons. Dat is bijna twee keer zo hoog als het gebouw dat er nu staat Dick Ottervanger, Bewoner van de Burgemeester de Vries Broekmanlaan

De schrik zat er bij de omwonenden goed in, toen in februari 2021 een brief van de gemeente Hoeksche Waard op de deurmat plofte waarin de bebouwingsplannen van het ‘Lidl-perceel’ werden geopenbaard. ,,We snappen dat er in deze woningmarkt druk wordt uitgeoefend op de gemeente, maar kom dan niet met zoiets, maar met iets kleinschaligs. Nu krijgen we ineens twee hoge gebouwen van 12,80 meter tegenover ons. Dat is bijna twee keer zo hoog als het gebouw dat er nu staat.’’

Emotie

Tsja, en wat moet je dan als verontruste omwonende, als ‘de politiek’ al de intentie heeft uitgesproken medewerking te verlenen aan de bouwplannen? ,,Onze privacy wordt aangetast met inkijk vanaf de balkons, er ontstaat een parkeerprobleem, het wordt drukker op de Diepenhorstsingel door de bouw van andere appartementencomplexen in Oud-Beijerland waardoor auto’s hier in de wijk langer stilstaan, onze woningen worden minder waard en we verliezen zonlicht. Maar hoe verleidelijk dat ook is, je moet in je zienswijze niet op de emotie gaan zitten, maar op de ruimtelijke ordening.’’

Quote De Oosterse Gorzen is een blokverka­ve­lings­wijk. Daarvoor gelden eisen met betrekking tot massa, vorm, positione­ring en gevelkarak­te­ris­tiek Dick Ottervanger (67), Bewoner van de Burgemeester de Vries Broekmanlaan

Ottervanger heeft in ‘zijn’ bezwaarschrift munitie verzameld om het plan voor het Gorzenpark in zijn huidige vorm alsnog te elimineren, wanneer later de strijd in de politieke arena losbarst. ,,Het ontwerp voldoet met een hoogte van 12,8 meter niet aan het bestemmingsplan en niet aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020. De Oosterse Gorzen is een blokverkavelingswijk. Daarvoor gelden eisen met betrekking tot massa, vorm, positionering en gevelkarakteristiek. Het Gorzenpark voldoet hier niet aan. En qua gebouwhoogte sluit het niet aan bij de identiteitsdragers van de omgeving.

Het voldoet evenmin aan de Omgevingsvisie 2019. Natuur, rust en ruimte zijn belangrijke Hoeksche waarden. Dit voorstel neemt die waarden weg. De ruimtelijke kwaliteit wordt niet verbeterd. Daarnaast is van participatie geen sprake, maar van schijninspraak. En dan wordt er gezegd dat het een plan in het algemeen belang is, maar er is slechts een beperkt belang. Dat van de nieuwe appartementenbewoners en de projectontwikkelaar. En voor de goede orde: we zijn niet tegen woningbouw op die plek, maar dan kleinschalig. Daarvoor hebben we al een alternatief plan ingediend.’’

