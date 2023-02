Deze twee woontorens in Rotterdam zijn speciaal voor middeninkomens

BOUWSTENENIn Overschie komen twee woontorens met in totaal 76 huurappartementen. De woningen zijn met name interessant voor middeninkomens.

In de zogenoemde Lage Toren komen 27 huurwoningen met een huurprijs vanaf 1075 euro per maand. De 49 woningen in de andere toren, de Hoge Toren genaamd, hebben een maandelijks huurbedrag vanaf 945 euro per maand. Hierbij zijn de servicekosten nog niet meegerekend.

In de torens komen verschillende soorten appartementen. Het gaat om één tweekamerappartement met één slaapkamer en 68 driekamerappartementen met twee slaapkamers. Deze in totaal 69 woningen zijn geschikt voor mensen met een middeninkomen tussen de 44.036 en 76.764 euro. Voor inkomens vanaf 70.000 euro komen er 7 vierkamerappartementen met drie slaapkamers.

Aan het water

De nieuwbouw, die de naam Samen aan de Schie met zich meedraagt, wordt gebouwd aan de Delfshavensche Schie. Dit is een kanaal tussen de Delftse Schie bij Overschie en Delfshaven in Rotterdam. De woontorens komen te liggen aan de oevers van het water, ter hoogte van de Spaansebrug.

Het project speelt in op het feit dat in 2050 alle woningen aardgasvrij moeten zijn. Daarom hebben de appartementen geen gasaansluiting. In plaats daarvan worden ze aangesloten op een warmtenet. Dit net maakt over een paar jaar gebruik van de restwarmte uit fabrieken en de haven. In de tussentijd wordt er gebruik gemaakt van een lokaal warmtestation. De woningen hebben een buitenruimte in de vorm van een balkon of een loggia (inpandig balkon).

De woningen in de Lage Toren worden naar verwachting in juni 2023 opgeleverd, terwijl de appartementen in de Hoge Toren vanaf het vierde kwartaal van dit jaar te gebruiken te zijn. Op donderdag 2 maart is er een informatieavond met meer informatie over het nieuwbouwproject. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie een blik werpen op samenaandeschie.nl.

