Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (10 - 12 februari)

indebuurt.nlJoehoe, gefeliciteerd! Je hebt de week weer overleefd. Trek je glitterpak uit de kast, want het is tijd om weekend te vieren. In Rotterdam zijn weer 1001 leuke dingen te doen, en wij tippen een paar van onze favorieten. Trommel je vrienden op en ga genieten!

Rotterdam Art Week

Je kunt er bijna niet omheen: Rotterdam Art Week is back in town. In alle hoeken van de stad zijn toffe expo’s, feestjes en beurzen te bezoeken. OBJECT tovert het Haka-gebouw weer om tot designwalhalla, Tec Art viert zijn tiende verjaardag met onder andere een outdoor rave en voor een overdosis aan kunst ga je naar Art Rotterdam in de Van Nellefabriek.

Er is nog een heleboel meer te doen tijdens de Rotterdam Art Week. Bekijk ons lijstje voor meer tips en informatie.

Het Kunstenaarsbal

Het nieuwste onderdeel van de Rotterdam Art Week zetten we nogmaals in de spotlights. Het Kunstenaarsbal is de officiële afterparty van het culturele festival. Op zaterdagnacht dans je in De Doelen met kunstenaars en tussen de kunstwerken. Rotterdamse partijen als Now&Wow, BIRD, Yardbird en Bound45 verzorgen de muziek. Verder zijn er toffe performances, lichtshows en meer te zien.

In de dagen voorafgaand aan het feest is er een expositie te zien in De Doelen. Voor 3,50 euro kun je een kijkje nemen. Een kaartje voor het bal op zaterdag kost 32,50 euro en koop je via de website van De Doelen.

The Grit

Wil je als een van de eersten Rotterdams nieuwste club ontdekken? Dan moet je dit weekend naar de Coolsingel voor de officiële opening van The Grit. Alleen voor de dansvloer wil je al die kant op, want die bestaat volledig uit ledschermen. Conceptmanager Dave van den Donker: “Je danst op bewegende beelden. Als je bijvoorbeeld op de muur een man op een strandbedje ziet liggen, sta jij als het ware in de zee.” Oké, let’s go!

Het vaste vrijdagavondfeest heet Limbo en daar kun je genieten van een mix aan muziek. Van r&b tot house en van hiphop tot afro. Op zaterdagavond is het tijd voor Off The Grit met house en een beetje disco. Goed nieuws voor early birds: de deuren gaan al om 21.00 uur open. Voor een kaartje betaal je 17,50 euro online en 20 euro aan de deur.

Woonbeurs Rotterdam in WTC

Huizenzoekers opgelet! Op zaterdag 11 maart is De Woonbeurs Rotterdam in het WTC. Tussen 9.00 en 17.00 uur kun je hier gratis naar binnen om informatie te verzamelen over allerlei woongerelateerde zaken. Van nieuwbouwprojecten tot woonaanbod (zowel koop als huur), financieel advies en tips om energiezuinig te wonen.

Meer informatie over De Woonbeurs Rotterdam vind je op de website Wonen in Rotterdam.

Rotidag XXL

Houd je van Surinaamse roti? Dan moet je richting Schiedam dit weekend voor Rotidag XXL. Wat?! Het Rotterdamse Avenue Nine tovert de Havenkerk om tot all you can eat-rotirestaurant. In de prachtige kerk aan de Lange Haven staan dit weekend lange tafels waaraan je met bekende en onbekende gasten roti eet. Met je handen natuurlijk. Ook aan vermaak is gedacht, want naast roti staat er livemuziek en comedy op het menu.

Een kaartje voor onbeperkt roti en gezelligheid kost 27,00 euro en koop je via de website van Avenue Nine.

ABN AMRO Open 2023

ABN AMRO Open 2023 gaat van start! Op zaterdag 11 februari en zondag 12 februari 2023 zijn de kwalificatierondes voor het bekende tennistoernooi in Rotterdam Ahoy. Daarna kun je nog een hele week genieten van spannende wedstrijden, toffe clinics, ontmoetingen met spelers en meer.

Bekijk voor alle informatie het onderstaande artikel:

Stadswandeling

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw: het perfecte weer om een lekkere wandeling te maken. Een rondje door het Zuiderpark, Vroesenpark of Kralingse Bos is altijd een goed idee. Een wandeling waarmee je je eigen stad beter leert kennen ook. Wij garanderen je dat je tijdens onderstaande routes iets nieuws over Rotterdam leert. Onderweg een kop koffie of glühwein scoren en je rondje is compleet.

