Deze toffe dingen doe je dit pinksterweekend in Rotterdam (26 – 29 mei)

Politie rukt uit na wapenmel­ding in Spijkenis­se, airsoftwa­pen afgepakt

De politie is na een vuurwapenmelding donderdagavond om 18.45 uur met veel agenten in kogelwerende vesten uitgerukt naar de Eikenlaan in Spijkenisse. Daar bleek een jongen een airsoftwapen bij zich te hebben. De politie heeft het wapen in beslag genomen.