Deze scholen experimenteerden met afgesloten straten rond scholen: ‘Het was heel succesvol’

Commentaar Een rechtszaak en een veroorde­ling zullen het leed van Zuidzijde nooit verzachten

Een jaar na het truckdrama in Zuidzijde is het de vraag of vrachtwagenchauffeur Juan S. ooit voor de rechter komt te staan. Dat voelt onrechtvaardig. Tegelijkertijd kun je je afvragen, schrijft Leon van Heel in het Commentaar, of een veroordeling dan genoegdoening zal brengen.