Deze Rotterdamse restaurants staan in de Gault&Millau van 2023

indebuurt.nlDat je in Rotterdam fantastisch kunt eten, wist je natuurlijk al lang. Ook de restaurantgids Gault&Millau heeft weer een heleboel Rotterdamse parels beoordeeld. Van de ruim 840 restaurants in de gids kun je er 52 in Rotterdam vinden. Je hebt wat te doen dit jaar!

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben ruim 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

Yano

Een restaurant openen en gelijk de titel ‘Hoogste Nieuwkomer van het Jaar’ veroveren. Britta (33) en Yuri (39) Wattimena, van Yano in Hillegersberg, hebben het geflikt. Yuri stond al in de keukens van FG Restaurant (**), Food Labs by François Geurds (*), Amarone (*) en The Millèn (*). Wat je kunt verwachten in zijn eigen zaak? “Ik kook zonder grenzen en laat me inspireren door alles wat ik lekker vind, of het nu uit Nederland, Frankrijk of Azië komt. En ik ben half Moluks, dus de gast gaat ook wat proeven van de smaken van de Indische Archipel.”

Yano pakt naast de award 14,5 van de 20 punten en twee koksmutsen.

Putaine

Dames en heren, we hebben nog een winnaar! Putaine, het drijvende restaurant in de Rijnhaven, is verkozen tot ‘Bistronoom van het Jaar 2023’. Wat ons betreft een terechte prijs, want een bezoek aan deze zaak is een feest. Het gebouw is bijzonder, het interieur prachtig (velvet roze stoelen, blauwe banken en heel veel kaarsen) en de gerechten zijn net kunstwerken.

Putaine krijgt naast de titel ‘Bistronoom van het Jaar 2023’ 14,5 van de 20 punten en twee koksmutsen.

Café Prêt à Boire

Een glas natuurwijn drinken aan de bar, Aziatische hapjes delen met je tafelgenoot en spelletjes spelen met je date: het kan allemaal bij Café Prêt à Boire. Het gezicht achter deze nieuwkomer is Maud van Berlo, bekend van haar bedrijf Blije Wijnen. Ze startte in de Afrikaanderwijk begin 2022 een all day-café met koffie en natuurwijn. Maar door haar passie voor natuurwijn gooide ze binnen een paar maanden toch het roer om. “De espressomachine is weg en de vide is ingericht als restaurant.” Een goede keuze!

Café Prêt à Boire is een nieuwkomer in de Gault&Millau van 2023 met 12 van de 20 punten.

Tres

Tres Rotterdam won in de Gault&Millau-gids van 2022 nog de award voor ‘Ontdekking van het jaar’, dit jaar scoren ze opnieuw hoog. Bij deze zaak, gevestigd in een oude kelder in het Kop van Zuid-Entrepot, is plaats voor slechts twaalf personen. Eigenaren Emy Koster en Michael van der Kroft leggen de gelukkigen volledig in de watten. De restaurantgids schrijft: “Sommige gerechten zijn razendknap in hun simpelheid met enkele ingrediënten, andere gaan zo ver dat je hoopte dat het simpeler zou kunnen.”

Tres krijgt 15,5e punt en drie koksmutsen.

Yama

Bij Yama is het moeilijk een plek te bemachtigen, want ook hier mogen twaalf personen per keer aanschuiven. Chef Hiroaki Yamamoto werkt daarnaast steeds maar twee avonden achter elkaar om zo geconcentreerd mogelijk te kunnen koken. “Soms krijgen Japanse restaurants een devoot karakter en voel en proef je de onderscheidende toewijding in het bord. Met zo’n gevoel van verwondering stappen we buiten.”

Yama stijgt dit jaar in de gids met 15 van de 20 punten en drie koksmutsen.

Eetcafé Thailand

Hoort een eetcafé thuis tussen de fine-dining-restaurants? Zeker weten! Eetcafé Thailand staat opnieuw in de Gault&Millau-gids. Het favoriete restaurant van Richard Groenendijk, en van veel andere Rotterdammers. De gids vertelt: “Warm onthaal, met kroepoek en satésaus, en vriendelijke bediening zetten meteen de toon.” Ga maar snel reserveren.

Eetcafé Thailand krijgt 12 van de 20 punten van Gault&Millau.

Ono

Onderin de Montevideo-toren op de Kop van Zuid zit Ono, een Japans-Frans fusion restaurant. Verwacht hier geen saaie sushirollen, maar een gastronomische menukaart “vol heerlijkheden uit het land van de rijzende zon”. Niet nieuw in Rotterdam, wel nieuw in deze gids.

Ono staat voor de eerste keer in de Gault&Millau-gids, met 13 van de 20 punten en een koksmuts.

IDRW – In Den Rustwat

Gault&Millau geeft In Den Rustwat dit jaar opnieuw een hogere waardering: “Knap hoe chef Marcel van Zomeren – stilstaan, is achteruitgaan -, recent culinair nog een tandje bijstak wat resulteert in een verhoogde quotering.” Naast het heerlijke eten is ook de locatie fantastisch. Het pand in Kralingen stamt uit 1597 en binnen kom je nog veel authentieke details tegen.

IDRW krijgt dit jaar 15 punten en drie koksmutsen (vorig jaar nog 14,5 en twee mutsen).

De Harmonie

De echte culinaire foodie moet een keer het 23 gangen tastingmenu van De Harmonie ervaren. Maar ook voor een verrukkelijk vier- tot zevengangenmenu zit je hier goed. Het prachtige restaurant bevindt zich in een statig herenhuis aan Westersingel, en de romantische tuin achter het pand is een droom.

Het restaurant krijgt er van Gault&Millau een derde koksmuts bij en 15 van de 20 punten. Mooie score!

Alle Rotterdamse restaurants in de gids:

FG Restaurant Fred Joelia Parkheuvel FG Food Labs Fitzgerald Amarone Tres De Harmonie – Restaurant 23 IDRW – In Den Rustwat Renilde Yama Héroine HMB Restaurant Putaine The Millèn Vineum Yano In de Keuken van Floris Zeezout Aji Allure Bistrot du Bac Il Gattopardo Lux Restaurant On Cru Asian Glories Bar Berta Chung Destino Fermin Gastrobar STER Mara&Ontherockx by Flipp Ono Ox De Prins van Terbregge Sans Frou Frou Sãnsãn Black Smoke C.E.O. baas van het vlees Eetcafé Thailand Goud Huson Louise Petit Restaurant Mevrouw Meijer NY Basement Oliva Osteria Liz Three Vis op de Dijk Zino Urban bistro Café Prêt à Boire

