Deze Rotterdammers doen mee aan prestigieuze langlaufmarathon: ‘Als je niet op tijd bent, mag je niet door’

Mieke geeft pilatesles: 'Ik help ook mensen met long covid en het herstel na kanker'

Kracht, lenigheid en souplesse: pilates is goed voor veel verschillende dingen. Mieke Biesheuvel (46) zette in 2021 haar Studio 407 op, zodat ze mensen door middel van pilates kan helpen met bewegingsvrijheid. Daarnaast specialiseerde ze zich in begeleiding na covid en (borst)kanker.