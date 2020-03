Deze ludieke dancetrack moet een einde maken aan het gehamster

Petra en Silsa laten ouderen in quarantai­ne tóch van het buitenle­ven genieten

21 maart Kleinkinderen komen voorlopig even niet op bezoek en een wandeling in het park zit er ook even niet in dankzij het coronavirus. En dus missen ouderen veel van het buitenleven. Wijkagent Silsa Frankfort van de politie Hoeksche Waard en Petra Hoek uit Mookhoek hebben daar iets op bedacht. ,,Mijn tip: zet het geluid van je telefoon op stil!’’