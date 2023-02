Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (3 – 5 februari)

indebuurt.nlTrek in een gele kanarie? Logisch, het is tijd voor het eerste weekend van februari. Ga je een film – of lekker feest – pakken tijdens het IFFR, raven met Benny Rodrigues of naar de XXL Platenbeurs in de Laurenskerk? Er is weer genoeg te doen in Rotterdam. Geniet ervan!

IFFR

Tot en met 5 februari kun je in de Rotterdamse bioscopen genieten van het IFFR. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven tijdens dit filmfestival. We tippen een aantal lekkere feestjes die je niet wilt missen:

Vrijdag en zaterdag kun je na de laatste film direct door naar Theater Rotterdam. De schouwburg wordt weer twee avonden omgetoverd tot Club IFFR. Iedere avond geniet je gratis van artiesten en dj’s in de foyer en kleine zaal. Ook kan er vrijdag gedanst worden in KINO, tijdens de tweede editie van Boogie Nights Vol. 5. De bioscoopzaal wordt omgetoverd tot dansvloer.

Zaterdag is de befaamde IFFR Closing party in de Doelen. Naast klassiekers als de silent disco, photobooths en Loopuyt-cocktails kun je ook sjoelen en lekker dansen. In de Grote Hal worden hits uit de jaren 90 gedraaid en in de Feestzaal ga je los op afro-house. Tickets bestel je via de website van de Doelen.

BLUE Festival

Kun je niet wachten op foodfestival Culinesse? Dan wil je dit weekend richting Nesselande. Hier vindt namelijk de allereerste wintereditie plaats: BLUE Festival. Op het terrein geniet je van lekkere happen en muziek van Nederlandse bodem. Op de line-up staan onder andere Suzan & Freek, Flemming en Joël Borelli. Ga jij eten op het knusse winterplein, bier drinken in de winterkroeg of dansen in de muziektent? Tickets bestel je via de website.

Boogie on Ice

Dit weekend wil je richting Schaatsbaan Rotterdam glijden, want daar is zaterdag een XL silent disco van Boogie Express. Tijdens Boogie on Ice zijn Panchi en Bad Gyals Club te gast om de lekkerste platen te draaien. Geen zin om te schaatsen? Rondom de baan kun je ook zonder schaatsen een dansje wagen. De kaarten (19,90 euro) zijn bijna uitverkocht, dus snel bij zijn.

Scumbash

Zin in een ruig feest dit weekend? Zaterdag vindt de vijfde editie van Scumbash plaats in de Onderzeebootloods. Tijdens het festival, dat tussen 13.00 en 00.00 uur plaatsvindt, wordt alles uit de kast getrokken voor liefhebbers van rock ‘n’ roll. Kaarten kosten 51 euro en bestel je via de website van Scumbash. Haal je leren jack uit de kast, spuit je hanenkam vol met haarlak, en maak jezelf klaar voor een lekkere moshpit.

XXL Platenbeurs

Op zaterdag 4 februari 2023 kun je in de Laurenskerk rondspeuren tussen enorme bakken vol lp’s, singles en cd’s. Hier is namelijk de Plantenbeurs XXL. Verkopers uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk nemen in totaal ruim 150.000 exemplaren mee naar de markt. Ook kun je toffe muziek- en filmposters scoren. Het event duurt van 10.00 tot 17.00 uur en een ticket kost 7,50 euro aan de deur.

Benny Rodrigues

Benny is back! De legendarische Rotterdamse dj Benny Rodrigues staat zaterdag achter de draaitafels in Toffler. Zijn set duurt maar liefst vijf uur: vanaf 23.00 uur kun je de tunnel in en tot diep in de nacht dansen. Spreekt voor zich toch? Kaarten kosten 17,50 en bestel je via de website van Toffler.

Nieuwe garderobe

Heb je zin om te winkelen dit weekend? Dan hebben we nog een goede bespaartip. C&A op de Coolsingel is sinds vorige week dicht en verhuist binnenkort naar het nieuwe AIR (oude V&D-pand). In de tussentijd is er een outlet van de winkel open op de Korte Hoogstraat. Psst… Nog een extra tip: de verbouwing van winkelcentrum Zuidplein is klaar. Shoppen maar.

