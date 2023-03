Deze jonge ijsboer heeft zin in de lente: ‘Al roert maart zijn staart en doet april wat-ie wil; ijs maakt vrolijk’

ik zeg je Bram (17) is een beetje verliefd: ‘Misschien vraag ik of ze mee gaat naar de film’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Timmerman in opleiding Bram van Houten uit Oud-Beijerland heeft geleerd niet te veel naar anderen te luisteren. „Doe gewoon lekker je eigen ding.”