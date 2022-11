Deze Hoeksche Waardse ondernemer is superstijger in de Quote 500

Het zakenblad schatte De Jongs vermogen vier jaar terug nog op 65 miljoen, maar heeft daar flink wat miljoenen bij opgeteld vanwege het overnamebod dat zijn bedrijf De Jong Verpakkingen deed op een Finse branchegenoot. Het bijzondere aan dat bod is dat De Jong het bedrijf voor een groot deel uit eigen zak denkt te kunnen betalen. ,,We hebben ons best gedaan en de zaken lopen inderdaad als een tierelier’, stelt De Jong. Wat volgens Quote ook in positieve heeft bijgedragen aan zijn vermogen is zijn raceteam MP Motorsport, dat kampioen werd in de Formule 2.