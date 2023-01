Deze golfbaan staat volledig blank met honderd miljoen liter water: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

Bekend hoogleraar transitie­kun­de komt praten over een meer duurzame Hoeksche Waard

Professor Jan Rotmans, bekend hoogleraar transitiekunde, komt spreken in de Hoeksche Waard. Dinsdag 24 januari om 20.00 uur houdt hij een lezing tijdens een bijeenkomst van de coöperatie HoekscheWaardDuurzaam in de Open Hof in Oud-Beijerland. Belangstellenden zijn welkom.

11:03