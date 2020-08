Deze bieb staat niet vol met boeken maar met stekjes

In het huis van Bouma staat een wand vol nieuwe stekjes. ,,Ik maak er foto’s van en zet ze op Facebook. Wie geïnteresseerd is kan reageren‘’, legt Bouma uit. Het concept is simpel: een plantje krijgen, is een plantje geven. In Mijnsheerenland, Numansdorp en ‘s-Gravendeel zijn plantenbibliotheken te vinden, maar ook in de rest van Nederland zijn stalletjes met stekjes te vinden.