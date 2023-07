Deze appartementen komen nabij het vernieuwde winkelcentrum in Rotterdam-Noord

OP DE MAN AF Pim Goossens hoopt snel weer te scoren voor Achilles Veen: ‘Waardeloos om te moeten toekijken’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 26-jarige Pim Goossens, spits van Achilles Veen die door een zware knieblessure al maanden langs de kant staat.