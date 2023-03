Deze 12 agenten schitteren binnenkort in tv-programma 'Bureau Rotterdam'

indebuurt.nlDe opnames van het populaire RTL-programma ‘Bureau’ zijn vandaag gestart in Rotterdam. In het nieuwe seizoen loopt presentator Ewout Genemans mee met de politie in de havenstad. Deze zes koppels zie je binnenkort in actie!

Ewout deelde woensdag op zijn Instagram-account een vrolijke selfie met de club, die hij op de voet gaat volgen: “Ik ben benieuwd wat we het komende half jaar allemaal mee gaan maken.”

Zes Rotterdamse koppels

Na Bureau Burgwallen, Bureau 040, Bureau Arnhem en Bureau Hofstad is het nu tijd voor onze havenstad. Ewout en zijn cameraploeg lopen in het vijfde seizoen mee met Rotterdamse agenten en duiken voor een half jaar in hun wereld. Van achtervolgingen tot arrestaties en in beslag genomen wapens en drugs. Het komt allemaal voorbij.

In totaal doen er zes koppels mee uit de basisteams Centrum, Charlois, Delfshaven en Feijenoord: Guido en Jacco, Andrea en Alex, Cemal en Wesley, Brian en Keashia, Joyce en Nadia en Wouter en Lindsey.

Dit najaar op televisie

‘Bureau Rotterdam’ wordt naar verwachting dit najaar uitgezonden. Wil je Ewout nu al in actie zien? Je blijft op de hoogte via het Instagram-account van Bureau Rotterdam. Ook staan alle vorige seizoenen op Videoland. Of misschien spot je hem binnenkort wel op straat! Hopelijk niet omdat je zelf in de boeien wordt geslagen.

