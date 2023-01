Desiree redt het niet meer met chocola en woonitems, dus verhuurt zij haar winkelruimte aan anderen

Man zwaarge­wond door afgebroken pomp in Rotterdam­se haven

Op een kraan- en transportschip voor olie in de Derde Petroleumhaven in de Rotterdamse Botlek is dinsdagmiddag een man zwaargewond geraakt nadat een pomp op het dek afbrak en op hem viel. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

