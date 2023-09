Designmerk Studio HENK heeft nu een winkel op de Mariniersweg

Ze moeten weg, maar liever niet doodgebe­ten: ‘Dus hondenbaas­jes, hou ze weg bij muskuseen­den’

Een muskuseend werd vorige week - vermoedelijk - doodgebeten door een hond in Oud-Beijerland. De Stichting Muskuseendenbeheer, die deze hondstrouwe gevleugelde exoten bijstaat, is er he-le-maal klaar mee. ,,Dit is nu al de zoveelste keer.”