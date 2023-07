Der Wasserwerfer, ons Duitse waterkanon, is zo over de top dat hij cult is

indebuurt.nl Maaike (31) woont in een oude drogiste­rij in Noord: 'Het medicijn­kast­je hangt nog'

Wat ooit een drogisterij was in het Oude Noorden, is nu het unieke stulpje van Maaike Stift (31) en Remco de Jong (35). De authentieke voorgevel is er nog, net als het originele medicijnkastje. Voor de rest is alles op de schop gegaan. Het resultaat is een Scandinavische look, met veel hout, een splitlevel indeling en een ‘geheime kamer’.