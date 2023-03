Denk-raadslid met schrik vrijgekomen nadat er 's nachts tien minuten lang op haar raam wordt getikt

Het was een heftige nacht, zegt het Denk-raadslid over de nacht van maandag op dinsdag. Als ze ligt te slapen, hoort ze om half vier ‘s nachts een zacht getik. En dat getik op het raam wordt alsmaar harder en blijft maar doorgaan. ,,Het was super eng. Normaal zie ik een schaduw als iemand voor m’n raam staat, maar ik zag helemaal niets.”

Ze stapt uit bed en vlucht naar de slaapkamer van haar zus. ,,We durfden niet te gaan kijken. We hoorden gemompel, maar wat er gezegd werd, bleef onduidelijk. Op een gegeven moment werd er ook aangebeld.” Uiteindelijk belde het raadslid de politie. Toen de agenten aankwamen, vonden ze niemand voor de deur.

‘Auto voor de deur’

,,Er gingen allerlei gedachten door m’n hoofd”, zegt het raadslid. ,,Is het iemand die me komt opzoeken?” Die kans acht het Rotterdams-Iraanse raadslid wel reëel, zegt ze. Op sociale media uit zij vaak kritiek op het Iraanse regime. Zo pleitte ze laatst voor het verwijderen van de Iraanse vlaggen op de Boompjes .

,,Ik heb vaker gehad dat hier voor de deur een auto stond, en waarvan ik dacht dat ik in de gaten werd gehouden. Maar hoe bewijs je zoiets?” Het zijn vooral ook nare gedachten die in haar hoofd kronkelen, erkent ze. ,,Het heeft er wel voor gezorgd dat ik m’n woning niet uit durfde.”

Oude verwarde mevrouw

Uiteindelijk blijkt de tikker een oude verwarde mevrouw. ,,Heel sneu”, zegt Rehim Zadeh. ,,Ik had haar wel eens eerder gezien in de wijk. Maar ik ben blij dat het niet is wat er door m’n hoofd spookte.”



Op Twitter bedankt het raadslid het optreden van de Rotterdamse politie. ,,Ik had echt niet geweten wat ik anders had moeten doen. Hopen dat ik vannacht goed kan slapen.”