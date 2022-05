Deejays komen nog één keer bij elkaar in Maasdam om de ‘gouden tijden’ van Bright Selection te herleven

In de late jaren zestig was Bright Selection een begrip in de Hoeksche Waard. De groep drive-in deejays trok in die periode van dorp naar dorp in de Hoeksche Waard om plaatjes te draaien. Later streken zij neer in het Puttershoekse uitgaanscentrum De Posthoorn, dat jaren geleden de deuren sloot en niet kon ontsnappen aan de sloophamer.