De stijl van Rowie (29): 'Ik hou van stoer en oversized, maar ook van chic en tuttig'

Wat een tof colbert. Hoe kom je hieraan?

“Deze heb ik van mijn oma. Ik heb een hele bijzondere band met haar. Ze voelt eigenlijk meer als mijn beste vriendin, dus dit jasje is me heel dierbaar. Het hoort bij een rok en is onderdeel van een mantelpak uit de jaren 70, maar ik draag het ook gewoon los van elkaar.”

Ook je tas en ringen vallen op!

“Dit tasje is van de Rotterdamse Bobbie Visser. Het is gemaakt van restleer. Ze heeft zowel neutrale tinten als kleurrijke modellen in haar collectie, dus tast toe! Mijn ringen draag ik eigenlijk altijd. Ik doe ze nooit af en ze hebben allemaal een eigen verhaal. De ene heb ik van mijn opa gekregen toen ik vijf was, de ander van mijn overleden oma. De geboortesteen van mijn moeder zit er ook bij en de overige ringen zijn van mijn andere oma.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Ik heb niet echt een specifieke stijl. Ik hou van stoer en oversized, maar tegelijkertijd ook van chic en tuttig. Zo kan je me het ene moment in een overall tegenkomen, maar de volgende dag weer in een colbert gecombineerd met hakjes. Een chique tomboy dan misschien?”

Waar scoor je al deze leuke outfits?

“Ik ging vroeger heel onbewust met kleding om en kocht zo veel mogelijk voor zo min mogelijk. Dan raak je de waarde van kleding volledig kwijt, net als veel mensen in onze maatschappij. Daarom besloot ik het anders te doen. De laatste acht jaar koop ik alleen nog maar tweedehands en vintage kleding.

In Rotterdam winkel ik graag bij Stil Leven (Rijnhoutplein) en Rumba Vintage. Er werken hele leuke mensen en ze hebben altijd wel wat unieks aan de kledingrekken hangen. Verder vind ik het ook heerlijk om vintage toertjes door heel Nederland te doen.”

Wat zijn de meest unieke items in je kledingkast?

“Sowieso mijn oma’s mantelpak. Maar ik ben ook super blij mijn lange dreamy dress van Laura Ashley uit de jaren 70. Hier zit zelfs nog een kaartje in met ‘Made in Holland’. En het oude Burberry-overhemd van mijn vader mag ook niet ontbreken.”

